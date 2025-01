Il decreto legge "nelle morte della gara finalizzata alla definitiva cessione a terzi del compendio aziendale"

In arrivo dal governo altri 250 milioni per assicurare la continuità dell’attività degli impianti delle acciaierie ex-Ilva. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei ministri di giovedì 23 gennaio. Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex Ilva. “Nelle more della procedura di gara finalizzata alla definitiva cessione a terzi del compendio aziendale, le norme introdotte ampliano, portandola da 150 a 400 milioni, la facoltà di utilizzo a fini di continuità produttiva del patrimonio già destinato a finalità di ripristino ambientale“, si legge nella nota.

