La premier a Washington era l'unica leader europea all'Inauguration Day

Dopo avere assistito al giuramento di Donald Trump, Giorgia Meloni ha trascorso le sue ultime ore a Washington facendo tappa per pranzo insieme allo staff e alla sua delegazione al Cafè Milano, il noto ristorante italiano di Georgetown, nella parte nobile della capitale Usa.

L’aereo della premier Giorgia Meloni è decollato poco dopo mezzanotte dalla Joint Base Andrews in Maryland, per fare ritorno a Roma.

Mazzeo: “Meloni prenda distanze dal gesto di Musk”

“Questo è un saluto romano. E che venga fatto nel giorno dell’insediamento di Trump da parte del suo più grande sostenitore e componente della nuova amministrazione non è accettabile. Anzi. È assolutamente vergognoso. È un gesto nemico della libertà, che evoca morte, guerra, discriminazioni. Un gesto che in Toscana ricordiamo bene per le stragi nazifasciste, una barbarie che ha ucciso migliaia di innocenti e una ferita che non potrà mai guarire”. Così su Facebook Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, postando il video di Elon Musk che fa il saluto romano.”La prima a prenderne le distanze dovrebbe essere la presidente Meloni, anziché affrettarsi a correre alla sua corte per promettergli affari col nostro Paese”, conclude Mazzeo.

Gli auguri di Meloni a Trump

“Auguri di buon lavoro al Presidente Donald J. Trump per l’inizio del suo nuovo mandato alla guida degli Stati Uniti d’America. Sono certa che l’amicizia tra le nostre Nazioni e i valori che ci uniscono continueranno a rafforzare la collaborazione tra Italia e Usa, affrontando insieme le sfide globali e costruendo un futuro di prosperità e sicurezza per i nostri popoli. L’Italia sarà sempre impegnata nel consolidare il dialogo tra Stati Uniti ed Europa, quale pilastro essenziale per la stabilità e la crescita delle nostre comunità”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social.

