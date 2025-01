Fonti ritengono possibile un breve scambio tra i due nell'ambito della cerimonia di insediamento

L’aereo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrato intorno alle 23.45 ora locale (le 5.45 di lunedì in Italia) alla Joint Base Andrews in Maryland. La premier è arrivata negli Usa per assistere alla cerimonia di insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti, nella serata italiana. Fonti ritengono possibile un breve scambio tra Meloni e Trump nell’ambito della cerimonia di insediamento che si svolgerà all’interno del Campidoglio, a causa del freddo polare che sta spazzando la capitale federale Usa. All’incontro dovrebbe partecipare anche Elon Musk.

