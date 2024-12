Da aprile 2025 è previsto l'aumento di 50 cent per i voli extra Ue da scali con più traffico

Nella manovra 2025 è emersa l’ipotesi di equiparare l’indennità dei ministri non parlamentari a quella dei parlamentari. L’idea è spuntata nell’ambito degli emendamenti, secondo quanto confermano fonti di maggioranza a margine dei lavori della commissione Bilancio della Camera.

Manovra 2025: aumento 50 cent per voli extra Ue da scali con più traffico

Ma non solo, sono diverse le novità che riguardano la manovra 2025. A decorrere dal primo aprile del prossimo anno, è previsto l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di 50 centesimi per passeggero su voli extra-Ue con partenza dagli scali aeroportuali che hanno realizzato volumi di traffico pari o superiori a 10 milioni di passeggeri annui. Lo prevede uno degli emendamenti presentati dal governo alla Manovra. La relazione tecnica stima un maggior gettito annuo di circa 8 milioni. L’incremento è destinato ai Comuni con più di 15mila abitanti o alla relativa Provincia o alla città metropolitana.

Freni: “Ci sarà prelievo su scommesse”

“Ci sarà il prelievo sulle scommesse”. Lo ha confermato il sottosegretario all’Economia Federico Freni, rispondendo a margine dei lavori della commissione Bilancio della Camera sulla Manovra, ai giornalisti che gli chiedevano dell’ipotesi di un prelievo sulle scommesse online da destinare agli impianti sportivi. “Non so se finalizzato o meno ma ci sarà”, ha quindi precisato.

Giorgetti: “Speriamo di chiudere il confronto in commissione nel weekend”

“Stiamo lavorando, nel weekend speriamo di chiudere il confronto in parlamento almeno in commissione per quanto riguarda la legge di bilancio e quindi voglio andare avanti”, ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo agli Stati Generali della Natalità. “Non è più tanto usuale in Europa approvare le leggi di bilancio in parlamento perché vedo che altri non lo fanno, però noi continuiamo a farlo. E questo è un elemento positivo”, ha aggiunto. “Sono qui” a Roma “oggi e domani perché sono momenti febbrili. Ho appena avuto la riunione sugli ultimi emendamenti che verranno depositati oggi”, ha spiegato il titolare del Mef.

