Il ministro dell'Economia: "Momenti febbrili"

Prosegue il confronto sulla manovra e Giancarlo Giorgetti spera di chiuderlo entro questo fine settimana. “Stiamo lavorando, nel weekend speriamo di chiudere il confronto in parlamento almeno in commissione per quanto riguarda la legge di bilancio e quindi voglio andare avanti“, ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze intervenendo agli Stati Generali della Natalità. “Non è più tanto usuale in Europa approvare le leggi di bilancio in parlamento perché vedo che altri non lo fanno, però noi continuiamo a farlo. E questo è un elemento positivo”, ha aggiunto.

“Sono qui” a Roma “oggi e domani perché sono momenti febbrili. Ho appena avuto la riunione sugli ultimi emendamenti che verranno depositati oggi”, ha spiegato il titolare del Mef.

Ipotesi equiparare stipendi di ministri parlamentari e non

Intanto è emersa l’ipotesi di equiparare l’indennità dei ministri non parlamentari a quella dei parlamentari. L’idea è spuntata nell’ambito degli emendamenti alla manovra, secondo quanto confermano fonti di maggioranza a margine dei lavori della commissione Bilancio della Camera.

