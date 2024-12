Vertice dei leader di centrodestra con Giorgetti in vista dell'appuntamento

Domani, a partire dalle 10.15, avranno inizio le sedute di V commissione sul Bilancio, in Sala del Mappamondo, alla Camera. La commissione, in giornata, tornerà a riunirsi al termine della seconda chiama dei deputati del Parlamento in seduta comune per l’elezione dei giudici della Consulta mancanti, poi è previsto l’ufficio di presidenza della stessa Commissione. Le votazioni sul Bilancio proseguiranno nei giorni seguenti.

Vertice dei leader del centrodestra con Giorgetti

In vista di questo appuntamento, dovrebbe tenersi lunedì pomeriggio, prima della riunione del Consiglio dei ministri, un vertice tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i leader del centrodestra Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’ultimo vertice di maggioranza tra i leader della coalizione e il titolare del Mef per fare il punto sulla manovra era andato in scena lo scorso 24 novembre a casa della premier.

