La settima edizione di Mid & Small Milan segna un nuovo record di partecipazione. Oltre 1.650 incontri organizzati, un incremento del 63% rispetto al 2023, e una media di 30 appuntamenti per azienda (+54% rispetto allo scorso anno), dimostrano l’interesse crescente verso le medie imprese italiane.

L’evento, in corso oggi e domani a Palazzo Mezzanotte, è organizzato da Virgilio IR e sponsorizzato da Alantra, Banca Akros – Banco BPM e Intermonte. Quest’edizione vede la partecipazione di 55 società con una capitalizzazione complessiva di 24 miliardi di euro, in forte crescita rispetto ai 17,8 miliardi dello scorso anno. 177 investitori istituzionali provenienti da 111 case di investimento, insieme a 43 analisti e 8 broker, sono impegnati in una serie di incontri one-to-one e one-to-many. La componente internazionale è significativa, con il 25% degli investitori provenienti da Regno Unito, Svizzera, Francia e Germania. Tra le aziende protagoniste, figurano realtà innovative come Edil San Felice, ICOP, Expert.AI, Cyberoo, Indel B, Unidata e IGD-SIIQ.

Un segnale forte dell’importanza strategica di queste imprese nel panorama economico italiano e internazionale. “È ovvio che in generale stiamo vivendo un periodo un po’ particolare, sulle piccole e medie aziende c’è poca liquidità, speriamo insomma che le cose cambino, ma gli investitori sembrano interessati sicuramente”, ha spiegato Luca Bora, Ceo di Indel B. “Stare vicino ai clienti o diciamo che siano clienti a cui vendiamo i nostri prodotti e servizi o ai investitori è sempre positivo, bisogna sempre stare vicino al mercato e sentire che cosa hanno anche loro da dire e cosa abbiamo noi da comunicare. A distanza di un anno l’azienda al titolo ha fatto più 80% diciamo e questo voglio dire per noi è stato veramente importante”, ha aggiunto Bora.“Grazie alla quotazione comunque abbiamo portato avanti il nostro processo di crescita e di digitalizzazione dei cantieri e sicuramente siamo stati anche in condizioni di portare eventi formativi che nel nostro settore la formazione è proprio essenziale, è un onore ecco far conoscere l’azienda ad altri investitori non solo quelli che hanno investito inizialmente durante l’IPO”, ha osservato Lorenzo di Palma, Ceo di Edil San Felice. “Noi ci trattiamo di software per intelligenza artificiale da oltre 30 anni, prima attraverso un modello di organizzazione sul mondo dei dati non strutturati e oggi ovviamente con l’avvento della generativa con un modello ibrido che cioè coniuga sia il mondo dei dati strutturati col mondo dei dati non strutturati. Come impresa ci rivolgiamo chiaramente al mercato degli investitori, essendo un’azienda quotata con il 70% di flottante è inevitabile che la parte di investitori sia estremamente importante”, ha detto Dario Pardi, Chairman di Expert.AI.

“Cyberoo si occupa di cyber security in particolare individuare se ci sono minacce latenti all’interno dell’infrastruttura dei clienti e tramite un servizio di security operation center ci proponiamo di risolverle mitigando le minacce”, ha spiegato Veronica Leonardi, IR e CMO di Cyberoo. “Credo che la partecipazione a questo tipo di eventi permetta alle aziende di nuovo di raccontarsi, la comunicazione è incredibilmente importante anche laddove appunto ci sono delle congiunture economiche complicate e anche settori complessi come quello della cyber security quindi riteniamo che la relazione e la comunicazione puntuale dei vari eventi che si susseguono nell’anno sia fondamentale per costruire relazioni solide nel lungo termine e anche convincere gli investitori ad investire”, ha concluso Leonardi.

