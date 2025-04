Una selezione di progetti di studenti del PoliMi e di una rete di circa 40 università

In occasione della Design Week di Milano il PoliMi Design System (Scuola del Design, Dipartimento di Design e POLI.Design) presenta “INTERDEPENDENCE: exploring opposites”, un insieme di iniziative per riflettere su come il design interagisca con polarità e dimensioni contrastanti, attraverso una selezione di progetti di studenti del Politecnico di Milano e di una rete di circa 40 università di design di tutto il mondo. Con l’obiettivo di esplorare l’interdipendenza degli opposti, il Polimi Design System organizza un evento diffuso, in stretto rapporto con la Design Week e la città, che si svolge in tre sedi principali – Fabbrica del Vapore, Campus Bovisa Durando e SaloneSatellite. Oltre a queste, una costellazione di altre iniziative più piccole sarà diffusa in tutta la città.

“Seconda edizione di “INTERDEPENDENCE. Quest’anno vogliamo esplorare gli opposti. Purtroppo c’è troppa polarizzazione e l’idea che i designer siano equipaggiati per gestire queste dualità, questi opposti, ci ha intrigato molto”, spiega Francesco Zurlo, Preside della Scuola del Design del Politecnico di Milano. “Raccogliamo circa 100 progetti da una quarantina di scuole in tutto il mondo e lavoriamo su otto polarità. Ve ne dico qualcuna per farvi venire la curiosità: centro/periferie, individuale/collettivo, Umano / Al di là dell’umano. Insomma una varietà incredibili di temi che riguardano la vita quotidiana, collettiva e individuale”, sottolinea Anna Meroni, Professore Associato presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata