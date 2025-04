Piazza Affari segue la scia negativa dei listini asiatici dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi Usa alla Cina

Apertura in forte calo per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib in ribasso del 2,68% in scia ai listini asiatici, dopo l’entrata in vigore dei nuovi dazi Usa alla Cina. L’indice Ftse Mib si attesta a 32.753,72 punti, trainato al ribasso dalle performance negative di Buzzi (-5,18%), A2a (-4,51%), Eni (-4,44%) e Saipem (-4,4%).

Calo per la Borsa di Milano e gli altri listini europei

Apertura in deciso calo anche per i principali listini europei. Parigi segna -2,55%, mentre Francoforte cede il 2,3%. Londra segna -2,2%, male anche Amsterdam (-2,38%) e Madrid (-2,02%).

Btp-Bund accelera in avvio a 130 punti base

Lo spread tra Btp e Bund accelera in avvio di seduta sull’onda delle tensioni commerciali globali. Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco si attesta a 130 punti, in risalita di oltre il 6% sulla chiusura di ieri, con il rendimento sul mercato secondario al 3,96% per il decennale italiano e al 2,65% per quello tedesco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata