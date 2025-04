Il bollettino della Banca d'Italia, aumentano prestiti alle famiglie diminuiscono quelli alle imprese

I mutui diventano più cari, con i tassi che sono in salita al 3,58% a febbraio. È quello che emerge dal bollettino ‘Banche e moneta: serie nazionali’ diffuso dalla Banca d’Italia.

Più cari i mutui per comprare casa

In febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 3,58% (3,50% a gennaio). La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno è stata del 7,6% (11,4% nel mese precedente).

Il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,45% (10,50% nel mese precedente).

In aumento prestiti alle famiglie, in discesa le imprese

In febbraio i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono rimasti stabili sui dodici mesi (-0,3 nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati dello 0,7% (0,4 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti del 2,1% (come nel mese precedente).

