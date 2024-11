Tutto quello che c'è da sapere: l'Italia rischia la paralisi

Il 29 novembre 2024 è sciopero generale, indetto da Cgil e Uil, al quale non aderisce la Cisl. La mobilitazione ha come oggetto principale una critica alla manovra, la legge di bilancio in discussione e che va approvata entro la fine dell’anno. Lo stop e di 8 ore per tutti i settori pubblici e privati, fatta eccezione per il settore dei trasporti dove sarà di 4 ore.

Chi si ferma e chi no

Lo sciopero non riguarda i treni: sono l’unico settore escluso dallo stop. Riguarda invece praticamente tutti gli altri settori: previsti disagi dal settore dei rifiuti, alla scuola, ai trasporti locali. Scioperano anche fabbriche e operai in tutta Italia.

Amsa ha informato che “venerdì 29 novembre, a seguito della dichiarazione di Sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil e Uiltrasporti potrebbero verificarsi disservizi in merito alla raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento, apertura delle riciclerie e piattaforme ecologiche”. “Saranno comunque garantite, ai sensi della legge 146/90, le prestazioni indispensabili. Gli eventuali disagi saranno recuperati nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e della normativa vigente”, spiega una nota.

Nel caso dei trasporti però è avvenuta la precettazione, firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini e fortemente criticata dai sindacati, che hanno dichiarato che impugneranno la decisione. Dunque lo sciopero per il tpl, per gli aerei e il trasporto marittimo è stato ridotto a 4 ore, come aveva suggerito il Garante.

Sciopera anche lo staff handler degli scali di Milano Linate e Venezia: Ita Airway ha comunicato che si è vista costretta a cancellare 68 voli, di cui 18 internazionali e 50 domestici, previsti nel giorno dello sciopero. (Clicca qui per vedere la lista dei Voli cancellati)

Federconsumatori ha dichiarato: “Ci mobilitiamo per cambiare una manovra che guarda poco ai cittadini e al futuro del Paese, aumentando le disuguaglianze, anziché contrastarle”.

Cosa hanno detto i sindacati

“Credo sia sotto gli occhi di tutti una questione: c’è una maggioranza che ha vinto le elezioni promettendo di tutto, dalla riforma delle pensioni alla riduzione delle tasse, e la stessa maggioranza adesso sta facendo politiche che peggiorano quelle di austerità del governo Monti. Di fronte a questa incoerenza, al tradimento del loro mandato elettorale hanno deciso di sottrarsi al confronto, di criminalizzare il conflitto e di mettere in discussione il ruolo contrattuale delle organizzazioni sindacali”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, a Qn.

“Quando togli ai lavoratori la libertà di utilizzare uno strumento come lo sciopero ne indebolisci il potere contrattuale: che aumenti salariali puoi ottenere se non puoi fare affidamento anche sulla capacità di mobilitarsi? Oggi tocca alla Uil e alla Cgil, domani potrebbe riguardare qualsiasi organizzazione di rappresentanza sociale”.

Le parole di Salvini

“Secondo Landini questo governo limita il diritto allo sciopero? Voglio semplicemente far lavorare e far viaggiare gli italiani. Il diritto allo Sciopero per quattro ore è sacrosanto, ma con 940 scioperi effettuati da che esiste questo governo direi che il diritto allo sciopero è abbondantemente garantito. Però c’è anche gente che deve andare a scuola, a lavorare e a fare visite mediche. Venerdì si potrà scioperare per quattro ore, ma la gente deve poter vivere”. Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sullo sciopero generale del 29 novembre, parlando con i cronisti a margine dell’evento ‘Energia e Europa’ a Palazzo Ferrajoli a Roma, ieri.

“Ringrazio i sindacati che hanno un atteggiamento diverso come Cisl e Ugl, ma il mio dovere è far viaggiare gli italiani che venerdì devono uscire di casa”. ha aggiunto il leader leghista.

Salvini al lavoro per garantire più mezzi pubblici possibili

In queste ore il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini è determinato a garantire quanti più mezzi di trasporto possibili, nonostante lo sciopero di domani e le iniziative giudiziarie annunciate dai sindacati. Per Salvini la priorità è sempre e solo l’interesse dei cittadini: soltanto sui convogli di Trenord, per esempio, la precettazione garantirà il servizio per quasi mezzo milione di viaggiatori. A proposito di voli, invece, la precettazione ha reso disponibili centinaia di aerei che invece sarebbero rimasti a terra. Così una nota del Mit.

