Il Mit: "Le organizzazioni sono attese al ministero alle 16,30 di oggi. L’obiettivo è ridurre la mobilitazione a sole quattro ore"

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini convoca i sindacati in vista dello sciopero proclamato per il 29 novembre. Le organizzazioni sono attese al ministero alle 16,30 di oggi. L’obiettivo è ridurre la mobilitazione a sole quattro ore, così come chiesto anche dalla Commissione di garanzia sugli scioperi”, ha fatto sapere il Mit in una nota.

Landini-Bombardieri: “Confermiamo le modalità della mobilitazione del 29”

Cgil e Uil nel frattempo fanno muro e confermano la mobilitazione. “Nonostante gli incontri formali e informali che si sono svolti nei giorni scorsi e nonostante l’apertura al dialogo manifestata da Cgil e Uil, che hanno già rispettato la legge, esonerando dallo sciopero la categoria del trasporto ferroviario, la Commissione di Garanzia ha obbedito ai diktat del ministro Salvini, pubblicati sistematicamente sui social e attraverso la stampa, continuando ad avanzare ulteriori richieste per la limitazione del diritto di sciopero“, hanno fatto sapere in una dichiarazione congiunta il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri. “Al ministro chiediamo che cosa abbia fatto in questi due anni per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, per migliorare le condizioni del trasporto pubblico e per assicurare la regolarità degli orari e dell’efficienza del servizio. Il diritto alla mobilità va garantito sempre e non solo in occasione della proclamazione degli scioperi. Salvini, piuttosto, farebbe bene a preoccuparsi di rinnovare i contratti a milioni di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno sono al servizio della cittadinanza”, hanno aggiunto. “Pertanto, Cgil e Uil confermano tutte le ragioni e le modalità dello sciopero generale del 29 novembre che sarà esercitato nel rispetto di quanto stabilito dalle norme, a partire dalle fasce di garanzia, e nell’interesse di tutte le lavoratrici e i lavoratori del Paese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata