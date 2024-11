Il ministro Matteo Salvini, che ha firmato la decisione: "Soddisfazione, difendo il diritto alla mobilità degli italiani"

Il presidente della terza sezione del Tar respinge il ricorso d’urgenza promosso da alcuni sindacati contro la precettazione firmata da Matteo Salvini per lo sciopero generale del 29 novembre 2024. Il vicepremier e ministro esprime “grande soddisfazione”. “Difendo il diritto alla mobilità degli italiani” conclude Salvini. Lo fa sapere il Mit.

Cgil-Uil: “Ricorso rigettato da Tar non è il nostro”

Il ricorso d’urgenza contro la precettazione dello sciopero rigettato dal TAR, di cui si ha notizia da organi di stampa, non è quello presentato da Cgil e Uil. È quanto fanno sapere i sindacati.

Garante: “C’era possibilità di scegliere data alternativa al 29”

“C’era la possibilità di scegliere una data alternativa” per Cgil e Uil, “abbiamo contatti informali quasi quotidianamente con le organizzazioni sindacali” ed “è stato scelto con la piena consapevolezza che avrebbe generato problema”. Lo dice Paola Bellocchi, presidente della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in merito allo sciopero generale indetto per la giornata di venerdì 29 novembre 2024, in audizione alle commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera.

“Questa è la ragione – aggiunge – di una serie di interventi che si sono concentrati sullo sciopero di Cgil e Uil, che è arrivato dopo” e “deve adeguarsi alle scelte degli altri. Non è che sceglie la data a prescindere anche perché noi applichiamo regole di legge. Gli scioperi devono essere distanziati e per quanto riguarda il settore dei trasporti c’è la regola codificata a chiare lettere“.

Bombardieri: “Abbiamo perso fiducia nel Garante”

“Il Garante è diventato un Garante di parte, il Garante del governo. Abbiamo aperto una discussione molto franca sul diritto di sciopero, e invece si risponde sbattendo la porta. Noi abbiamo perso fiducia nel Garante, non lo vediamo più come un arbitro. E va poi sottolineato come le precettazioni avvengano sempre e solo con gli scioperi di Uil e Cgil”. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenendo a Tagadà su La7 sul tema dello sciopero generale di domani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata