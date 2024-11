Le anticipazioni del Corriere della Sera: il figlio di Robert Peugeot succederà al padre nel 2025 alla guida di Peugeot Invest

John Elkann cerca per Stellantis un sostituto di Carlos Tavares, il ceo che già da qualche tempo si dice che andrà “in pensione” a scadenza del suo contratto nel 2026. E sembra, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, che per aiutarlo la persona designata a compiere la scelta del successore sarà Edouard Peugeot.

Proprio lui, Edouard Peugeot, a partire dal 2025 diventerà presidente di Peugeot Invest, subentrando al padre Robert, spiega ancora il Corriere della Sera. Peugeot Invest è secondo azionista di Stellantis, con il 7,6% dietro alla Exor della famiglia Agnelli-Elkann (14,9%).

Nonostante l’apparente continuità, vista la parentela col padre Robert, la scelta di Edouard come numero uno non era scontata. Il manager 40enne, la nona generazione che entra nell’azienda, ha infatti un profilo diverso rispetto ai suoi predecessori, tutti legati e provenienti dal mondo dell’auto.

John Elkann aveva già annunciato che non sarà rinnovato il contratto di Carlos Tavares. La ricerca per il Ceo, che finisce il mandato nel 2026, è stata ufficializzata il 24 settembre. La società aveva confermato, dicendo che il processo faceva parte di una regolare ricerca per la successione.

