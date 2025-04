Scatta oggi il contributo previsto dal decreto del governo, può averlo chi ha un Isee fino a 25mila euro

Per le bollette arriva il bonus da 200 euro. Si tratta del contributo straordinario previsto dal decreto Bollette e scatta dal primo aprile. Lo può avere chi ha un Isee fino a 25mila euro.

La misura è stata introdotta dal governo per calmierare l’impatto delle bollette energetiche sulle famiglie. Il sostegno economico, pari a 200 euro, spetterà alle famiglie con indicatore Isee inferiore a 25mila euro. Non è previsto alcun rimborso sul conto corrente.

Il bonus sarà applicato come sconto cumulativo sulle bollette energetiche nel periodo compreso tra aprile e luglio. L’impatto giornaliero teorico del bonus sarà di 1,64 euro.

Nel caso in cui si sia destinatari di bonus sociale elettrico lo sconto arriverà in automatico (coloro che hanno un Isee inferiore a 9.530 euro o inferiore o uguale a 20mila euro con almeno quattro figli a carico). Per chi già beneficia del bonus sociale, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) – con una delibera del 27 marzo – chiarisce che il contributo straordinario sarà erogato fino al 31 luglio in rate giornaliere di 1,64 euro al giorno, che si aggiungeranno al bonus sociale già percepito. Dal primo di aprile il prezzo dell’energia elettrica per un cliente tipo sarà, imposte comprese, di 30,54 centesimi per kWh (kilowattora).

