L'amministratore delegato Strisciuglio: "Guardiamo alla rete AV come alla metropolitana d'Europa"

Riparte il collegamento Frecciarossa tra Milano e Parigi, con il Frecciarossa 1000 che torna a collegare le due città dopo quasi due anni di stop. Quattro i collegamenti giornalieri tra Milano Centrale e la Gare de Lyon di Parigi, per un tempo di percorrenza di meno di sette ore. Il primo convoglio, partito martedì mattina dalla capitale francese, è arrivato intorno alle 14:15 alla stazione di Milano Centrale. Il viaggio ha fermate intermedie a Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino. A partire dal 15 giugno 2025, al Milano-Parigi si aggiungerà il collegamento in Frecciarossa tra Parigi e Marsiglia, con quattro corse giornaliere. Il viaggio, della durata di 3 ore e 20 minuti, collegherà la capitale francese, con partenza da Parigi-Gare-de-Lyon, alla stazione Saint-Charles di Marsiglia. Le fermate intermedie sono Lione Saint-Exupéry, Avignone, Aix-en-Provence e Marsiglia Saint-Charles.

Strisciuglio: “Guardiamo a rete AV come metropolitana d’Europa”

“Il gruppo Ferrovie è molto concentrato sulla crescita internazionale del trasporto passeggeri, proprio sulla base dell’esperienza fatta nel nostro paese e delle esperienze già fatte in alcuni mercati europei. Guardiamo con fiducia ovviamente alla rete Alta Velocità in Europa, a un servizio che da metropolitana d’Italia può diventare metropolitana d’Europa. Siamo sicuri di poterlo affrontare, ripeto, con grande competenza, grande conoscenza e soprattutto un brand di successo“, ha commentato l’ad di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, a margine dell’arrivo del primo treno in stazione centrale. Strisciuglio ha affrontato anche il tema del collegamento con Marsiglia. “Si parte con il servizio Parigi-Marsiglia nel periodo estivo, ovviamente è un altro segnale di crescita importante in campo europeo“, ha affermato il ceo.

