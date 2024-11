Nei primi 10 mesi del 2024 sono aumentati del 27% arrivando a 339

È in continua crescita il numero dei brevetti che Stellantis deposita in Italia e in generale a livello europeo e negli altri Paesi internazionali in cui opera la multinazionale. Lo sottolinea il gruppo dell’auto. In particolare, nel 2023 sono stati depositati in Italia 266 brevetti, mentre nei primi dieci mesi del 2024 sono cresciuti del 27%, attestandosi a 339. È in questo contesto che va inserita la partecipazione di Stellantis Italia alla mostra ‘L’Italia dei brevetti: invenzioni e innovazioni di successo’, inaugurata a Roma a Palazzo Piacentini e organizzata dal ministero delle Imprese e del made in Italy per celebrare sia i 140 anni dalla fondazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, sia i 550 anni della pubblicazione del primo statuto dei brevetti, promulgato dalla Repubblica di Venezia nel 1474.

A livello mondiale, i brevetti depositati nel 2023 sono stati 2.438, con una sostanziale crescita rispetto ai 1.867 del 2022. Nei primi 10 mesi del 2024, Stellantis ne ha già registrati 2.245.

