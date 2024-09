L’evento ha fatto il punto sulle strategie per sostenere artigiani e Pmi nel risparmio sui costi di elettricità e gas

Bilancio positivo per L’’Energies and Transition Confartigianato High School’, realizzata in collaborazione con i suoi Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia, svoltasi a Chia (Cagliari) dal 25 al 27 settembre. “Abbiamo avuto oltre 250 partecipanti e abbiamo elevato il livello formativo”, ha sottolineato Carlo Piccinato, coordinatore Team Confartigianato Imprese Sostenibili, alla terza e ultima giornata della 20° edizione della Convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School’.

L’evento ha fatto il punto sulle strategie per sostenere artigiani e Pmi nel risparmio sui costi di elettricità e gas, anche puntando su efficienza e sostenibilità ambientale. “Alle oltre 250 persone che hanno partecipato all ‘Energies and Transition Confartigianato High School’ abbiamo portato il massimo dell’esperienza e della conoscenza nazionale, e internazionale che c’è su questi temi”. Il prossimo appuntamento di Confartigianato è quello della ‘Settimana per l’Energia e la Sostenibilità’, dal 21 al 27 ottobre. Sette giorni di eventi, seminari e visite guidate per promuovere la cultura del consumo responsabile, approfondire gli aspetti tecnici e normativi della green economy, creare occasioni di aggregazione e riqualificazione professionale attraverso l’offerta di nuovi servizi.

