Il presidente dell'associazione illustra l’obiettivo della tre giorni che si tiene a Chia (Cagliari), giunta alla 20° edizione

Focus su imprese e sostenibilità ambientale e competitività alla 20° edizione della Convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School’. La Convention è organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia, a Chia (Cagliari), dal 25 al 27 settembre.

A illustrare l’obiettivo della tre giorni è il presidente di Confartigianato Marco Granelli: fare il punto sulle strategie per sostenere artigiani e Pmi nel risparmio sui costi di elettricità e gas, anche puntando su efficienza e sostenibilità ambientale. Fra i temi al centro dell’iniziativa l’impatto economico dei cambiamenti climatici, la carenza di professionalità green, l’allarme per maggiori costi dell’energia subiti dalle piccole imprese. E il ruolo dei Consorzi energia di Confartigianato che, oltre all’acquisto di energia al miglior prezzo per imprenditori e famiglie, prevedono attività di consulenza sulla scelta dei fornitori più adatti alle diverse esigenze dei clienti, consigli su risparmio ed efficientamento energetico, il controllo e la soluzione di problemi come il mancato rispetto dei diritti contrattuali, la correttezza della fatturazione, i tempi per il cambio di fornitore.

Fra i relatori della prima giornata, anche Alessandra Todde, presidente della Regione autonoma della Sardegna, in video collegamento Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e Giacomo Meloni, Presidente regionale di Confartigianato Imprese Sardegna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata