L'evento si è tenuto nell'ambito della MIND Innovation Week

(LaPresse) Nell’ambito della MIND Innovation Week, a Milano, si è tenuto l’H2 Smart Mobility Day, il primo test drive in Lombardia con autobus e automobili alimentati a idrogeno. L’iniziativa è promossa da Think Smart Mobility @MIND, che vuole dare all’idrogeno in Italia lo stesso ruolo determinante che sta avendo negli altri Paesi europei in termini di economia sostenibile. Il Gruppo Rampini ha presentato ‘Hydron’, bus di piccole dimensioni a impatto zero alimentato a cella combustibile a idrogeno. “Questo mezzo è unico nel suo genere, perché è l’unico autobus di otto metri che funziona in modalità a idrogeno, è il fiore all’occhiello della nostra gamma”, spiega Caterina Rampini, vicepresidente e amministratore delegato di Rampini Carlo SpA.

