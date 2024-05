Stresa, 23 mag. (LaPresse) – “Gli incontri del G7 di questa settimana sono un’opportunità per progredire nella nostra collaborazione con i più stretti partner e alleati del Canada. Il nostro Paese è stato uno dei primi sostenitori dell’utilizzo completo dei beni congelati della Banca Centrale Russa per pagare la ricostruzione dell’Ucraina e non vedo l’ora di discutere le ultime proposte in tal senso con gli amici e gli alleati più stretti del Canada”. E’ quanto dichiara l’onorevole Chrystia Freeland, vicepremier e ministro dell’Economia, in vista dell’avvio dei lavori del G7 Finanze, da stasera a sabato a Stresa, sul lago Maggiore.

