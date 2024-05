Roma, 23 mag. (LaPresse) – “Evidentemente le opposizioni hanno necessità di stare sulle barricate fino al giorno delle Europee, almeno”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani parlando con i giornalisti in Senato al termine della conferenza dei capigruppo in cui è stato deciso a maggioranza il contingentamento dei tempi sul premierato.

