Genova, 23 mag. (LaPresse) – È finito dopo quasi 8 ore il lungo interrogatorio del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, sospeso e ai domiciliari dal 7 maggio nell’inchiesta sulla corruzione in Liguria. Sono oltre 100 le domande a cui ha risposto Toti, sentito dai pm a partire dalle 11 di questa mattina nella caserma della Guardia di Finanza interna al porto di Genova, a Molo Giano. Il governatore ha risposto a tutte le questioni poste, per chiarire la sua posizione in ordine alle accuse contestate nell’ordinanza.

