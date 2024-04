Francesco Rizzo, esecutivo nazionale dell'Usb: "Si aggiungono ai 150 milioni già erogati, e al prestito ponte da 320 milioni che attende l'ok dell'Ue"

Sul tavolo il governo ha messo “ulteriori 150 milioni” per Acciaierie d’Italia, che prenderà da Ilva in As, in aggiunta ai 150 milioni già erogati, e al prestito ponte da 320 milioni che attende l’ok dell’Ue. Lo ha detto Francesco Rizzo, dell’esecutivo nazionale dell’Usb, al termine del tavolo sull’ex Ilva con il governo e i commissari di AdI in As, affermando che il governo intende approntare una nuova norma per sbloccare queste risorse. Poi “c’è il famoso miliardo per fare i due forni elettrici che serviranno per la produzione“, ha aggiunto Rizzo.

