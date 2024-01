Oggi manifestazione promossa dal sindacato Usb Taxi in Piazza Bocca della Verità

Sciopero dei tassisti a Roma e manifestazione promossa dal sindacato Usb Taxi in Piazza Bocca della Verità. “Chiediamo rispetto. Chiediamo che il regolamento comunale sia reciproco. Abbiamo una tariffa ferma al 2013, abbiamo lo stesso scatto di anzianità”, dice Riccardo Cacchione, coordinatore nazionale Usb Taxi che aggiunge: “Ci troviamo a lavorare in una città invasa da noleggi che fanno servizio di piazza levando il lavoro a noi. lo fanno nei momenti in cui sono romani direttamente tramite le multinazionali, sono paesani dai comuni più disparati creando per altro un disservizio a quei comuni che avrebbero pianificato un rilascio per garantire la mobilità in quelle aree”.

