L'ad Paolo Gallo: "Solide performance grazie visione futuro energia, in Piano strategico ambiziosi traguardi"

Il consiglio di amministrazione di Italgas, riunitosi sotto la presidenza di Benedetta Navarra, ha approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi e del terzo trimestre 2024. L’utile netto adjusted attribuibile al Gruppo nei primi nove mesi del 2024 è di 361,7 milioni di euro, pari a una crescita del 14,2% rispetto al periodo corrispondente del 2023.

Nei primi nove mesi del 2024 sono stati effettuati investimenti tecnici per un ammontare pari a 549,7 milioni di euro, che hanno anche permesso di posare 521 chilometri di condotte di distribuzione del gas.

Nei primi nove mesi dell’anno in corso, i ricavi totali adjusted si attestano a 1.309,3 milioni di euro, trainati dall’aumento dei ricavi regolati della distribuzione gas (+11,5% rispetto al corrispondente periodo del 2023) e dal contributo di Acqua Campania.

L’Ebitda adjusted dei primi nove mesi del 2024 ammonta a 1.009,3 milioni di euro in crescita del +10,9% rispetto al 30 settembre 2023. Il flusso di cassa da attività operativa ammonta a 712,9 milioni di euro, in crescita di 314,8 milioni di euro rispetto all’anno precedente, e ha consentito di finanziare interamente gli investimenti generando un free cash flow, prima delle operazioni di M&A, di 103,6 milioni di euro.

“Italgas continua il percorso di crescita che ha prodotto solide performance anche nei primi nove mesi del 2024 grazie anche ad una visione del futuro dell’energia che il Gruppo sta rapidamente trasformando in realtà. Le reti del gas smart, digitali e flessibili sono e saranno uno dei principali volani della transizione ecologica, grazie alla possibilità di accogliere quote crescenti di gas rinnovabili – dichiara Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas – questi nove mesi si sono chiusi con i principali indicatori economici in crescita a doppia cifra. L’Ebitda adjusted è aumentato del 11%, superando il miliardo di euro, l’utile netto adjusted di Gruppo è stato pari a circa 362 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il Piano strategico 2024-2030 disegna ulteriori e più ambiziosi traguardi in termini di investimenti, raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica e creazione di valore per tutti i nostri stakeholder”.

