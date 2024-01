Le parole del leader del Movimento 5 stelle dope le accuse rivolte dalla premier Giorgia Meloni nei suoi confronti

“Dichiarazioni false e menzognere che oggettivamente offendono l’onore e la reputazione non solo mia personale, ma anche del governo”. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte rispondendo alle domande dei cronisti che gli chiedevano quale fosse la posizione espressa al giurì d’onore per il caso del Mes. L’ex premier ha anche ricordato che gli atti sono secretati. “Mi rimetto alle valutazioni che faranno i colleghi deputati, verso i quali ho pieno rispetto e fiducia”, ha aggiunto il presidente del Movimento 5 Stelle. “Io rivendico, da parte mia, soltanto che non si crei un precedente e cioè che non sia consentito a nessun membro del parlamento di venire e ribaltare la realtà dei fatti”. Infine Conte ha concluso: “Accuse gravi e offensive rilanciate da tutta la stampa, voglio giustizia”.

