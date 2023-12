Presentato il rapporto 'L’Intelligenza Artificiale in Italia', elaborato con Intesa Sanpaolo Innovation Center

(LaPresse) E’ stato presentato a Roma il rapporto ‘L’Intelligenza Artificiale in Italia’, elaborato dal Centro Studi TIM con Intesa Sanpaolo Innovation Center. Nel 2027 in Italia il mercato raggiungerà 6,6 miliardi di euro, nel mondo 407 miliardi. Nel corso della presentazione sono stati anche premiati i vincitori della ‘TIM AI Challenge’, l’iniziativa di Open Innovation a cui hanno partecipato oltre 160 startup, scaleup e aziende con soluzioni innovative. “Noi crediamo che ci sia una grande opportunità per il settore privato e per la pubblica amministrazione – spiega Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovation Solutions Tim – perchè l’intelligenza artificiale è un motore che accelera la nostra capacità cognitiva. Si tratta di essere molto attenti a processare in maniera corretta i dati, a creare un databease quanto più ricco possibile che contenga tutto il nostro know how.

L’intelligenza artificiale è un motore che entra in questo database e accelera con una velocità di processare i dati che è superiore all’uomo”, aggiunge. “Questa challenge ci dà due opportunità: la prima è quella di imparare tante cose che noi abbiamo scoperto coinvolgendo anche aziende piccole in cui ci son incubatori di idee dai quali noi attingiamo ogni tipo di risorsa; l’altra cosa è che ci consente di chiudere un gap in alcune aree, anche verticali, dove noi abbiamo una conoscenza limitata”.

