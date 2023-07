Il nuovo strumento presentato a Milano

Fideuram Direct, piattaforma digitale per i risparmiatori e i trader che vogliono investire da remoto sui mercati finanziari, ha presentato oggi a Milano ‘Direct Advisory’, un nuovo servizio di consulenza a distanza per gestire gli investimenti, che si avvale di un team di Direct Banker. Luca Bortolan, Responsabile Banca Diretta di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, ha illustrato in conferenza stampa le peculiarità del nuovo strumento, ritenuto “adatto ad una nuova generazione di risparmiatori che predilige un approccio alla pianificazione finanziaria innovativo”. ‘Direct Advisory’, sottolinea Fideuram, si distingue per equilibrio tra esperienza digitale e relazione umana, per gli oltre 50 anni d’esperienza di Fideuram – ISPB nella gestione degli investimenti, ma anche per il catalogo di offerta di Fideuram Asset Management, la SGR della Divisione Private. Inoltre, si sottolinea l’utilizzo della piattaforma Aladdin, tra le più sofisticate nella costruzione guidata di portafogli e nella gestione del rischio, così come le soluzioni per dialogare con i clienti a distanza, compresa la nuova app chiamata “Welcome+”. Importante sarà ovviamente il ruolo del team di Direct Banker, professionisti iscritti all’Albo Unico dei consulenti finanziari e coordinati da Andrea Favero, chiamati a costruire e gestire i portafogli d’investimento che meglio rispondono ai bisogni della clientela. Nel suo intervento conclusivo della conferenza stampa di presentazione di ‘Direct Advisory’, Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha evidenziato che “il futuro della consulenza è già qui. L’innovazione tecnologica, infatti, costituisce uno dei fattori qualificanti del nostro Piano d’Impresa, mentre la creazione della fiducia, attraverso una relazione personale, rappresenta l’elemento distintivo della consulenza finanziaria e patrimoniale”. “Con Fideuram Direct nasce la prima rete digitale di private banker, rivolta ai clienti che vogliono affidarsi ad un interlocutore specializzato, esperto e affidabile, scegliendo di operare attraverso tutti gli strumenti tecnologici. In questo modo ampliamo la nostra proposta di consulenza con un servizio complementare e sinergico alle Reti tradizionali, per essere leader anche nell’arena digitale. Vogliamo contribuire, inoltre, alla diffusione dell’educazione finanziaria verso una nuova generazione di clienti e alla nascita di nuove figure professionali, coltivando una nuova generazione di consulenti finanziari con forti attitudini all’innovazione”, ha aggiunto Corcos.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata