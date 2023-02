Monceri: "Anche nel 2023 continueremo ad accompagnare le imprese del territorio"

Intesa Sanpaolo ha ospitato presso la sede della Direzione Regionale Milano e Monza Brianza, guidata da Pierluigi Monceri, il convegno: “ESG, verso una transizione sostenibile: scenari e opportunità per le imprese italiane”, con la partecipazione di diversi imprenditori del territorio per una riflessione sull’importanza e i vantaggi della transizione green e della digitalizzazione per il sistema manifatturiero, in linea con gli obiettivi del PNRR. “Anche nel 2023 continueremo ad accompagnare le imprese del territorio nei loro percorsi di crescita e sviluppo sostenibile”, ha commentato Monceri.

