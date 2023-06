Il ceo Carlo Messina: "È un punto di forza per l'Italia"

Intesa Sanpaolo ha presentato Isybank, la nuova banca digitale del Gruppo. Un progetto qualificante del Piano di Impresa 2022-2025. Il lancio di Isybank è avvenuto a Milano in Gioia 22 – la Scheggia di vetro – il grattacielo situato a Porta Nuova, che ospita la sede operativa di Isybank e altre Divisioni del Gruppo Intesa Sanpaolo. A presentare la nuova banca digitale è stato il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina: “Isybank è fatta con una tecnologia all’avanguardia che nel mondo hanno solo altre due o tre banche globali – ha detto -. È la dimostrazione che in Italia si possono fare delle cose eccellenti, che vanno a vantaggio dei clienti italiani, dell’economia reale italiana, ma anche delle persone che lavorano in banca”. Digitale fa rima con opportunità anche nel settore bancario. “Il digitale non è una minaccia per chi è in grado di gestirlo con intelligenza e dà opportunità di lavoro anche alle persone, salvaguardando i posti e creando nuove opportunità. Aver costruito questa banca rappresenta un punto di forza indiscutibile per Intesa Sanpaolo, e anche per il Paese”, ha assicurato Messina. Isybank è pronta. È stato Antonio Valitutti, amministratore delegato di Isybank, a illustrare le modalità innovative della nuova banca digitale attraverso la dimostrazione delle funzionalità dell’app al centro del nuovo ecosistema digitale. “Partiamo da subito con un’offerta molto completa, avremo tutti i servizi transazionali di pagamento necessari ai clienti italiani”. “Noi – ha sottolineato Valitutti- siamo una fintech, ma siamo soprattutto una banca e siamo parte del più grande Gruppo italiano con cui condividiamo il cuore tecnologico”.

