Il presidente Riccardo Piunti: "La formula del consorzio dimostra la sua efficacia"

“Futuro Circolare” è il nome scelto per l’evento organizzato a Roma per presentare il Rapporto Sostenibilità 2022. A illustrare i dati il presidente del Consorzio Nazionale Oli Usati Riccardo Piunti: “A fronte di una media europea del 55-60%, in Italia rigeneriamo il 98% dell’olio minerale. Il restante 40-45% nel resto d’Europa viene bruciato. Ovviamente se ne utilizza il calore, ma viene bruciato. Non è solo un fatto tecnico, ma un fatto organizzativo: la formula del consorzio, che non ha fini di lucro, dimostra la sua efficacia“. Tra gli ospiti dell’evento organizzato alla Terrazza Civita l’ex ministro dello Sviluppo economico e leader di Azione Carlo Calenda: “Mentre sono molto scettico sulle normative che prevedono limitazioni al packaging, perché normalmente sono più inquinanti che altro, sono molto favorevole e c’è un lavoro enorme da fare sull’economia circolare e sul riuso. Su questo ho proposto al governo di creare un incentivo automatico come Impresa 4.0 per chi investe su digitale, economia digitale, ambiente ed energia. Questo potrebbe portare le imprese a utilizzare i fondi che la Pa non riesce a usare, creare meno emissioni, più riciclo e più persone impiegate”.

