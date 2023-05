Le parole del leader di Azione dopo l'incontro con i senatori del suo partito e quelli di Italia Viva a Palazzo Madama

Carlo Calenda e Matteo Renzi pare che abbiano siglato una tregua. L’ex ministro dello Sviluppo economico e l’ex presidente del Consiglio stanno valutando la possibilità di formare una lista unica per le elezioni europee. “I due partiti, in piena autonomia, valuteranno, con gli altri soggetti che si riconoscono in Reniew, la possibilità di fare una lista unica alle elezioni europee. La cosa importante è ristabilire un lavoro di collaborazione tra i gruppi parlamentari e poi vedremo col tempo se questa cosa si riuscirà a costruire”, ha detto il leader di Azione al termine della riunione con i senatori del suo partito e quelli di Italia Viva a Palazzo Madama, a Roma. “La speranza è di riuscire a coinvolgere tutti i soggetti dell’area. Al Senato abbiamo il vantaggio di avere un gruppo unico con la premessa che tra noi ci siano comportamenti corretti”, ha aggiunto. Poi in merito al confronto con Renzi ha dichiarato: “L’esito per noi è positivo e in linea con le cose che chiedevamo. Consente, dopo un intoppo, di fare ognuno il suo percorso, lavorando insieme e vedendo se si riesce a ristabilire un clima di collaborazione per le europee“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata