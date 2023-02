A Venezia il V Forum Sostenibilità di Fortune Italia

“Il Consorzio Nazionali Oli Usati è un campione dell’economia circolare, raccoglie e rigenera il 98% dell’olio minerale usato. Siamo quindi un esempio di economia circolare compiuta. Il messaggio di CONOU a questo evento è che l’economia circolare va sostenuta e diffusa, perché non possiamo continuare a depredare il pianeta di risorse. Ogni anno su cento miliardi di tonnellate estratte, solo sette vengono riciclate e questo numero va diminuendo. Quindi l’economia circolare è fondamentale all’interno della battaglia climatica, e quindi bisogna battersi su questo. Anche con le necessarie attività di formazione e informazione, perché se i cittadini non sono coinvolti non si possono raggiungere certi obiettivi, cosi come deve essere adeguatamente formato chi è preposto a costruire nuovi impianti, a rilasciare autorizzazioni, insomma a realizzare nei fatti l’economia circolare”. Così Riccardo Piunti, presidente di CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, intervenuto oggi al V Forum Sostenibilità di Fortune Italia, a Venezia.

