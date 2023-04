A Milano l'intervento di Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Milano, Monza e Brianza dell'istituto bancario

Intesa Sanpaolo al fianco delle aziende alle prese con il passaggio generazionale. L’occasione per riflettere sul tema è stato il convegno organizzato a Milano da Intesa, con l’intervento di Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo, di Federico Visconti, Magnifico Rettore LIUC-Università Cattaneo, e di Giulia Castoldi, Delegata Assolombarda per le Aziende Familiari. In Italia ogni anno 60.000 imprenditori vivono il passaggio generazionale. In Lombardia solo 11 imprese su 100 hanno affrontato almeno un passaggio generazionale nel periodo 2013-2019, quota lievemente superiore alla media nazionale (10 su 100).

All’incontro di Intesa Sanpaolo in primo piano le testimonianze aziendali di Filippo Berto, Ceo Berto Srl, seconda generazione della famiglia, alla guida dell’impresa brianzola di produzione di arredi di design ‘made in Meda’, e di Angelo Rioli, Amministratore Delegato Ri.Plast Srl,che dal 1976 produce articoli di cancelleria per la scuola e l’ufficio e che, grazie al passaggio generazionale ai tre figli del fondatore Luigi, ha rivolto una forte attenzione all’innovazione. Intesa Sanpaolo offre un supporto specialistico e processi di formazione dedicati, affiancando al credito consulenza evoluta in tema di finanza d’impresa, tax e financial planning, operazioni straordinarie. Dall’incontro è emerso come “il passaggio, o meglio l’affiancamento generazionale inteso come processo graduale e accompagnato da un periodo di convivenza di diverse generazioni” abbia “un’importanza strategica per la conservazione e il futuro del patrimonio industriale italiano”.

