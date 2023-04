“Abbiamo fatto un’analisi sui consumi residenziali (di gas, ndr) che ci ha sorpreso molto, in particolare nei mesi di novembre e dicembre si è registrata una riduzione del 19% di cui solo un terzo imputabile al clima particolarmente mite mentre i due terzi del risparmio sono arrivati dalle misure messe in campo dal governo e ben recepite dai cittadini”. Così l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, parlando con i giornalisti dopo l’Assemblea degli azionisti a Torino. “Il clima mite, dunque, ha contribuito ma non è stato così rilevate come tutti si aspettavano – ha aggiunto Gallo – e questo denota che abbiamo tutti reagito nella giusta direzione limitando i consumi e grazie a questo ci ritroviamo con un’uscita dalla stagione invernale con livelli di stoccaggio mai registrati prima”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata