Potrà soddisfare i consumi di circa 3mila famiglie

Nasce a Conselve, in provincia di Padova, il primo impianto per la produzione di biometano direttamente connesso alla rete di distribuzione di Italgas. L’opera è stata realizzata negli spazi della Distilleria Bonollo, azienda locale produttrice di grappa, che tramite la trasformazione dei residui liquidi delle sue attività di distillazione sarà in grado di produrre energia utile a soddisfare i consumi di circa 3mila famiglie, chiudendo il ciclo dei rifiuti come prescritto dai principi dell’economia circolare e rimpiazzando l’utilizzo di circa 2,5 milioni di metri cubi di gas di origine fossile all’anno. “Chi ci ha preceduto ci ha insegnato che oltre a ottenere la migliore grappa del mondo dobbiamo anche valorizzare ciò che resta della vinaccia dopo l’estrazione del distillato”, afferma Elvio Bonollo, responsabile marketing e comunicazione dell’azienda patavina.

“Si tratta di un’opportunità per tutta la filiera industriale italiana”, sottolinea invece l’amministratore delegato di Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell’Orco, per cui opere di questo tipo potranno essere diffusi in futuro in tutto il paese, anche grazie allo sfruttamento della filiera produttiva alimentare e dei suoi scarti. Un metodo a impatto zero per aumentare la produzione italiana di biometano, “fino al 15% del fabbisogno nazionale”, spiega Dell’Orco.

