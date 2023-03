Accordo provvisorio tra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio che aggiorna le norme dell'Ue sulle infrastrutture per i combustibili alternativi

La scorsa notte è stato raggiunto un accordo provvisorio tra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio che aggiorna le norme dell’Ue sulle infrastrutture per i combustibili alternativi. L’accordo informale stabilisce obiettivi nazionali minimi obbligatori per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi e chiede ai paesi dell’Ue di presentare i loro piani su come raggiungerli. Entro il 2026 dovranno essere installati pool di ricarica elettrica per le auto con una potenza di almeno 400 kW almeno ogni 60 km lungo la rete centrale Ten-T, con la potenza della rete che aumenterà a 600 kW entro il 2028. L’obbligo di avere una stazione di ricarica ogni 120 km è fissato per camion e autobus, ma queste stazioni dovrebbero essere installate su metà delle principali strade dell’Ue entro il 2028 e con una potenza da 1400 kW a 2800 kW a seconda della strada.

