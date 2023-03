In Toscana dopo 23 giorni di navigazione da Singapore. Può trasformare 5 miliardi di metri cubi di gas naturale liquido all'anno

La nave rigassificatrice Golar Tundra è arrivata al porto di Piombino. Lo annuncia il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un post su Facebook. “Con la Capitaneria di Porto e l’Autorità Portuale seguiremo le operazioni di attracco”, scrive Giani nel post.

In un breve video pubblicato su Facebook, Giani mostra la nave rigassificatrice entrare nel porto di Piombino.

Giani ad arrivo Golar: “”Rendiamoci autosufficienti da Russia”

“L’Italia deve dire grazie a Piombino e alla Toscana. Dobbiamo renderci autosufficienti dalla Russia per il gas e questa opera contribuirà in modo determinante con 5 miliardi di metri cubi di gas all’anno“. Lo scrive il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, all’arrivo della nave rigassificatrice Golar Tundra nel porto di Piombino. “Adesso avanti con le compensazioni per il territorio“, aggiunge.

