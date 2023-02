Le parole dell'ex presidente del Consiglio

“Quello era il mio dovere in quel momento. In quel momento rapidissimo, perché era la prima settimana della guerra, dovevo fare il più possibile di accordi internazionali per assicurare l’autosufficienza italiana del gas rispetto alla Russia. Era importantissimo svincolarsi più presto possibile dalla Russia e dovremo rimanere tali”. Così l’ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della presentazione del libro ‘Un’Italia da vignetta’ di Emilio Giannelli con Paolo Conti, alla Fondazione Corriere della Sera, a Milano, rispondendo a una domanda sulla vignetta di Giannelli sul tema del gas che rappresentava il presidente russo, Vladimir Putin, e lo stesso Draghi.

