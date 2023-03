A gennaio l'azienda aveva già dichiarato di voler lasciare a casa 18mila persone

L’amministratore delegato Andy Jassy ha dichiarato che nelle prossime settimane Amazon intende eliminare altri 9.000 posti di lavoro in una nota inviata al personale lunedì. Il taglio dei posti di lavoro segnerebbe il secondo più grande ciclo di licenziamenti nella storia dell’azienda, aggiungendosi ai 18.000 dipendenti che l’azienda aveva dichiarato di voler licenziare a gennaio.

Nella nota, Jassy ha dichiarato che la seconda fase del processo di pianificazione annuale dell’azienda si è conclusa questo mese e ha portato a ulteriori tagli di posti di lavoro. Ha dichiarato che Amazon continuerà ad assumere in alcune aree strategiche. “Alcuni potrebbero chiedersi perché non abbiamo annunciato queste riduzioni di ruolo insieme a quelle annunciate un paio di mesi fa. La risposta breve è che non tutti i team hanno completato le loro analisi alla fine dell’autunno e, piuttosto che affrettare queste valutazioni senza la dovuta diligenza, abbiamo scelto di condividere queste decisioni man mano che le prendevamo, in modo che le persone avessero le informazioni il prima possibile”, ha detto Jassy.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata