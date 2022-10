Il soggetto segnalato aveva creato una rete di soggetti che falsificavano i giudizi in cambio di un rimborso

Amazon ha presentato in Italia la sua prima denuncia penale in Europa contro i venditori di recensioni false. Il colosso dell’e-commerce ha segnalato all’Autorità giudiziaria un soggetto che avrebbe creato una rete di persone disposte a comprare prodotti sul portale e pubblicare recensioni a 5 stelle in cambio di un rimborso completo degli acquisti. Queste condotte, spiega la società, “possono integrare reati per i quali in Italia sono previste pene detentive e pecuniarie“. Insieme alla causa in Italia, l’azienda fondata da Jeff Bezos ha presentato anche un esposto civile contro un broker spagnolo, Agencia Reviews. Le azioni legali si aggiungono alle dieci già presentate negli Stati Uniti. L’obiettivo è fermare un mercato composto da più di 11mila siti web.

“Assicurare questi malfattori alla giustizia attraverso azioni legali e denunce penali è una tra le tante iniziative importanti con cui proteggiamo i clienti affinchè possano fare acquisti in tutta tranquillità”, ha dichiarato Dharmesh Mehta, Vice President of Selling Partner Services di Amazon. “Oltre a continuare a innovare i nostri sistemi di rilevamento e prevenzione delle recensioni false nel nostro store, Amazon continuerà in modo implacabile a individuare i malfattori che alimentano questo mercato e ad agire contro di essi. Non c’è posto per le recensioni false su Amazon o altrove nel settore”.

Codacons: “Già presentate decine di denunce”

Il Codacons, associazione per la difesa dei consumatori, ha lodato l’iniziativa di Amazon: “Fa bene la società ad avviare cause contro le recensioni abusive che, ricordiamo, modificano sensibilmente le scelte economiche dei consumatori e dirottano ogni anno miliardi di euro degli utenti, avvantaggiando alcuni operatori e danneggiando altri. Contro il fenomeno delle false recensioni su web, social e app, il Codacons ha già presentato nell’ultimo anno decine di esposti ad Antitrust e Procura della Repubblica di Roma chiedendo di intervenire a tutela dei consumatori”.

