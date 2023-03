Intesa dopo che l'offerta è stata raddoppiata rispetto alla precedente

Ubs acquisterà Credit Suisse pagando più di 2 miliardi di dollari. L’accordo, mediato dal governo svizzero, è stato raggiunto. È quanto riporta Bloomberg. Il prezzo sarà una frazione di quello del Credit Suisse alla chiusura di venerdì, quando la banca era valutata circa 8 miliardi di dollari.

Secondo quanto riporta il Financial Times, Ubs pagherà più di 0,50 franchi svizzeri per azione, in aumento rispetto all’offerta di 0,25 franchi di oggi, ma molto al di sotto del prezzo di chiusura di venerdì di 1,86 franchi del Credit Suisse. La Banca nazionale svizzera (Bns) ha accettato di offrire una linea di liquidità di 100 miliardi di dollari a Ubs come parte dell’accordo.

Offerta raddoppiata

L’intesa è stata raggiunta dopo che Ubs ha raddoppiato la propria offerta rispetto a quella presentata in precedenza, da 1 miliardo di dollari. Questa cifra era stata considerata troppo bassa dagli azionisti della rivale rispetto al prezzo di mercato.

Banca nazionale svizzera: acquisizione assicura stabilità

“La Banca nazionale sostiene l’acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs con un esteso sostegno di liquidità“. È quanto si legge in una nota diffusa dalla Banca nazionale svizzera (Bns). “Ubs ha annunciato in data odierna l’acquisizione di Credit Suisse – prosegue il comunicato -. L’operazione è stata resa possibile dal sostegno della Confederazione, dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) e della Banca nazionale svizzera (Bns). Con l’acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs è stata trovata una soluzione per assicurare la stabilità finanziaria e tutelare l’economia svizzera in questa situazione straordinaria“. Entrambe le banche, prosegue la nota “hanno accesso illimitato agli schemi di finanziamento esistenti della Bns, tramite i quali esse possono ottenere liquidità dalla Banca nazionale secondo le Direttive sugli strumenti di politica monetaria. Inoltre, e conformemente all’ordinanza di necessità del Consiglio federale, Credit Suisse e Ubs possono ottenere un sostegno di liquidità sotto forma di prestito con privilegio nel fallimento per un ammontare massimo complessivo di 100 miliardi di franchi”.

“Oltre a ciò, e sulla base dell’ordinanza di necessità del Consiglio federale, la Banca nazionale – spiega ancora il comunicato diffuso sul sito della Bns – può concedere a Credit Suisse un sostegno di liquidità sotto forma di prestito assistito da garanzia della Confederazione contro il rischio di insolvenza per un ammontare massimo di 100 miliardi di franchi. La configurazione di tale prestito si fonda sul ‘Public Liquidity Backstop’ (Plb), i cui parametri sono stati decisi dal Consiglio federale già nel 2022”. “L’ampia erogazione di fondi fa sì che entrambe le banche possano disporre della liquidità necessaria. Tramite tale ingente sostegno la Banca nazionale adempie il suo compito di contribuire alla stabilità del settore finanziario; a tal fine essa continuerà a collaborare strettamente con la Confederazione e la Finma”, conclude la nota.

