Un prezzo pari a 0,25 franchi svizzeri per azione ma, secondo quanto riferisce Bloomberg, l'istituto bancario di Zurigo sembra intenzionato a rifiutare la proposta perché ritenuta troppo bassa

Ubs vorrebbe offrire fino a un miliardo di dollari per acquistare Credit Suisse. L’offerta sarebbe stata comunicata domenica mattina, con un prezzo pari a 0,25 franchi svizzeri per azione. Lo riferisce il Financial Times, citando quattro fonti a conoscenza diretta della situazione, e ribadendo come le autorità svizzere stiano anche pensando a modificare le leggi del Paese per evitare il previsto voto degli azionisti sulla transazione, riuscendo così a finalizzare un accordo prima della riapertura dei mercati di domattina.

Credit Suisse, per istituto offerta acquisto di Ubs è troppo bassa

Credit Suisse sarebbe intenzionata a rifiutare l’offerta di Ubs per rilevarla. Lo riporta Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione, per le quali Credit Suisse ritiene l’offerta troppo bassa e negativa per azionisti e dipendenti. Stando a quanto riportato dal Financial Times, Ubs avrebbe offerto un miliardo di dollari per Credit Suisse. L’offerta sarebbe stata comunicata questa mattina, con un prezzo pari a 0,25 franchi svizzeri per azione.

