Il ceo Giovanni Brianza: "Possiamo conseguire un risparmio di 125 milioni di euro all'anno"

“Abbiamo provato a studiare il territorio assieme al Politecnico di Milano e alle Istituzioni locali per capire quali potrebbero essere le opportunità concrete di decarbonizzazione e riduzione dei consumi in Puglia. Oggi presentiamo i risultati di questo studio che dice che possiamo conseguire un risparmio complessivo a livello regionale di circa 125 milioni di euro all’anno. Dal punto di vista ambientale ridurremo le emissioni di un livello pari a quello che avremmo se piantassimo 36 milioni di alberi”. Così il Ceo di Edison Next, Giovanni Brianza, a Bari per presentare il progetto di decarbonizzazione della Puglia. Dal governatore Emiliano al presidente di Acquedotto Pugliese Laforgia, nel Grande Albergo delle Nazioni Edison Next dialoga con istituzioni, privati e associazioni di categoria per presentare la sua strategia green per la Puglia. “Gli interventi concreti sono tre. Il primo riguarda l’illuminazione pubblica con la sostituzione dei corpi illuminanti con un risparmio fino all’80%. Il secondo riguarda l’efficientamento degli edifici pubblici, quindi uffici, scuole e tribunali, con un risparmio fino al 50%. Il terzo riguarda l’elettrificazione dei porti. Sono interventi che possono essere realizzati a breve termine a condizione che ci sia collaborazione tra pubblico e privato per un connubio virtuoso. Il percorso riguarderà tutte le province pugliesi per raccogliere le istanze dei vari territori”, dice il Ceo ai microfoni di Lapresse a margine dell’evento.

