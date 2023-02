E' quanto prevede un emendamento riformulato al Milleproroghe

Viene prorogata al 30 giugno 2023 la scadenza per le domande per accedere al Fondo garanzia prima casa per i mutui delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori o i giovani sotto i 35 anni con un contratto di lavoro atipico e con un reddito non superiore ai 40mila euro. E’ quanto prevede un emendamento riformulato al Milleproroghe, su cui si lavoro nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato.

