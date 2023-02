Cambiano gli elementi per le rilevazioni dei prezzi al consumo 2023

Nel paniere Istat 2023 per la rilevazione dei prezzi al consumo entrano nuovi prodotti rappresentativi dell’evoluzione dei consumi delle famiglie e delle novità normative. In particolare, fanno il loro ingresso quest’anno la visita medica sportiva (libero professionista), la riparazione smartphone e le apparecchiature audio intelligenti. Tra i prodotti a rilevazione tradizionale che rappresentano consumi consolidati, entrano nel paniere, il tonno di pescata e i rombi di allevamento (tra i pesci freschi di mare), il deambulatore (nell’ambito delle altre attrezzature ed apparecchi terapeutici), il massaggio estetico (per trattamenti di bellezza). Nel paniere del 2023 utilizzato per il calcolo degli indici Nic (per l’intera collettività nazionale) e Foi (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.885 prodotti elementari (1.772 nel 2022), raggruppati in 1.061 prodotti, a loro volta raccolti in 423 aggregati.

In particolare, la visita medica sportiva (libero professionista) si aggiunge agli altri ‘servizi medici specialistici – pagamento intero’ in relazione al crescente interesse per la pratica sportiva e alle normative vigenti inerenti la certificazione medica per attività sportive anche non agonistiche; riparazione smartphone, servizio sempre più richiesto in ragione della ormai rilevante diffusione di smartphone, si inserisce nella nuova sottoclasse ‘Riparazione di apparecchiature telefoniche o telefax prevista dalla Ecoicop’; apparecchiature audio intelligenti che si aggiunge agli altri dispositivi tecnologici dell’aggregato ‘Dispositivi integrati’ (sono gli assistenti vocali che attraverso un software possono essere integrati in speaker e altri dispositivi smart che, interpretando il linguaggio naturale, riescono ad interagire con l’uomo).

Tra i prodotti entrati per migliorare la rappresentatività del paniere, c’è la frutta e la verdura biologica. Nessun prodotto esce dal paniere nel 2023 poiché tutti quelli presenti nel 2022 non mostrano segnali di obsolescenza tali da motivarne l’esclusione, viene precisato.

