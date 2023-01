La benzina va servita è in media a 1,968 euro al litro, il diesel servito è in media a 2,017 euro al litro

Prezzi in salita per benzina e diesel sulla rete nazionale dei distributori dei carburanti. Questo quanto emerge dall’analisi messa a punto da ‘Quotidiano energia’.

La benzina va servita è in media a 1,968 euro al litro. Il diesel servito è in media a 2,017 euro al litro. “Con le quotazioni internazionali in leggero aumento sulla benzina e in calo sul diesel – viene spiegato – si registrano movimenti sui prezzi raccomandati dei due prodotti da parte di IP (+1 centesimo su entrambi) e Tamoil (+2 centesimi sulla benzina, +1 centesimo sul diesel). Le medie nazionali dei prezzi praticati risultano in aumento”.

Intanto i benzinai hanno confermato che per lo sciopero saranno chiusi anche i self service di rifornimento carburanti.

