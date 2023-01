Servizio gratuito per favorire la massima trasparenza

Arriva l’App del ministero per i prezzi dei carburanti. “Per favorire la massima trasparenza – viene spiegato alla fine del tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy – è prevista l’istituzione di un’App del ministero gratuita che consentirà di conoscere il prezzo medio regionale e, con la geolocalizzazione, anche il prezzo praticato da ciascun distributore nel perimetro desiderato”.

Regole prezzi entro 10 giorni da ok Parlamento a decreto

Le regole su comunicazione e esposizione del prezzi dei carburanti saranno definite in un provvedimento ministeriale ad hoc entro 10 giorni dal via libera del Parlamento al decreto Trasparenza. Lo ha deciso il governo, secondo quanto riferito dal ministro delle Imprese del made in Italy Adolfo Urso al tavolo tecnico sui carburanti con i gestori.

“Il governo – viene spiegato – nel pieno rispetto del ruolo che il Parlamento assolve, ha deciso di posporre l’emanazione del decreto ministeriale che definirà le modalità di comunicazione e di esposizione dei prezzi, entro 10 giorni dalla conversione del decreto legge”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata