Benzina in self service a 1,820 euro al litro, diesel a 1,873

Mentre cresce la polemica tra governo e benzinai, con i gestori dei distributori che hanno annunciato una mobilitazione nazionale per il 25 e 26 gennaio, i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale sono in leggera discesa. È quanto emerge dall’analisi odierna messa a punto da ‘Quotidiano energia’.

Secondo il monitoraggio la media della benzina in self service è a 1,820 euro al litro (da 1,822 euro al litro); la media del diesel in self è a 1,873 euro al litro (da 1,876 euro al litro).

“Quotazioni internazionali di benzina e diesel ancora in salita ma sulla rete nazionale si registrano nuovi ritocchi al ribasso sui prezzi raccomandati dei due carburanti – rileva ‘Quotidiano energia’ – il giro di tagli deciso in questi giorni dagli operatori comincia a riflettersi” sulla distribuzione, e “il monitoraggio dei prezzi praticati mostra infatti medie in lieve discesa”.

Per quanto riguarda la modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio è 1,962 euro al litro; la media del diesel è 2,015 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,796 e 0,812 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,123 e 2,547 al kg.

